Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

ФСБ задержала сторонника украинских националистов

В Кемерове ФСБ задержала сторонника украинских националистов, повредившего опоры ЛЭП

Фото: Globallookpress.com

В Кемерове сотрудники ФСБ и МВД задержали сторонника украинских националистов, который повредил две опоры ЛЭП, что привело к отключению электричества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

У россиянина изъяли бутылки с горючей жидкостью, емкости с бензином, крепежные болты, снятые им с ЛЭП, два пневматических пистолета, которые мужчина переделал под стрельбу боевыми патронами, два боевых ножа и средства связи, в которых были схемы расположения военкоматов и отделений полиции города.

Кроме того, у задержанного при себе был личный дневник, в котором он писал о совершенных им диверсиях. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») и статье 281 («Диверсия») УК РФ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Рубникович
Обсудить
Продолжение в новости Допрос ФСБ повредившего опоры ЛЭП в Кузбассе попал на видео
Последние новости
Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО
Три человека заживо сгорели при пожаре в частном доме в Подмосковье
Школьница из Москвы стала жертвой шантажа фальшивого Дани Милохина
В кристаллах соли нашли древние микроорганизмы
Четыре человека погибли в ДТП с КамАЗом в российском регионе
Названы города с самым резким ростом цен на новостройки
МИД России вызвал испанского посла в Москве
Названы самые модные брюки лета 2022 года
Допрос ФСБ повредившего опоры ЛЭП в Кузбассе попал на видео
Оценена вероятность оттока туристов из Крыма
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.