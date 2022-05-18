В Кемерове ФСБ задержала сторонника украинских националистов, повредившего опоры ЛЭП

В Кемерове сотрудники ФСБ и МВД задержали сторонника украинских националистов, который повредил две опоры ЛЭП, что привело к отключению электричества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

У россиянина изъяли бутылки с горючей жидкостью, емкости с бензином, крепежные болты, снятые им с ЛЭП, два пневматических пистолета, которые мужчина переделал под стрельбу боевыми патронами, два боевых ножа и средства связи, в которых были схемы расположения военкоматов и отделений полиции города.

Кроме того, у задержанного при себе был личный дневник, в котором он писал о совершенных им диверсиях. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») и статье 281 («Диверсия») УК РФ.