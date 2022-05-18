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Допрос ФСБ повредившего опоры ЛЭП в Кузбассе попал на видео

ФСБ показала видео со сторонником украинских националистов, повредившего ЛЭП в Кемерове
Начало событий в новости ФСБ задержала сторонника украинских националистов

Повредивший две опоры ЛЭП в Кузбассе сторонник украинских националистов, задержанный сотрудниками ФСБ и МВД, попал на видео. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видны последствия диверсии. Подозреваемый на допросе говорит, что сначала планировал поджечь военкомат.

Из-за повреждения опор ЛЭП отключилось электричество. Правоохранители изъяли у мужчины дома в Кемерове бутылки с зажигательной смесью, канистры с бензином, два пневматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами. Также у него нашли дневник, в котором он записал планы по совершению диверсий.

Любовь Ширижик
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