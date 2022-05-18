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Повредившего опоры ЛЭП в Кузбассе сторонника украинских националистов арестовали

В Кемерове суд арестовал сторонника украинских националистов, повредившего опоры ЛЭП
Начало событий в новости Допрос ФСБ повредившего опоры ЛЭП в Кузбассе попал на видео

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Кемеровский городской суд заключил под стражу россиянина, задержанного сотрудниками ФСБ по подозрению в повреждении двух опор ЛЭП. Об этом «Интерфаксу» сообщили в суде.

Мужчина арестован до 16 июня. Он работал патологоанатомом и ему 40 лет, уточняет Telegram-канал SHOT. Во время обыска у него дома изъяли: карты городов Кузбасса и Украины, наличность, схемы расположения военкоматов и отделений полиции Кемерова.

Ранее 18 мая ФСБ сообщила о задержании диверсанта. На видео он признался, что планировал поджечь военкомат.

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Любовь Ширижик
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