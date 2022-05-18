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В Кремле отреагировали на назначение нового руководителя фракции ЛДПР

Песков сообщил, что в Кремле пожелали Слуцкому успехов на посту руководителя фракции ЛДПР
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Кремле поздравили главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого с назначением на пост руководителя фракции ЛДПР и пожелали ему успехов в работе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«[ЛДПР] — партия со своим электоратом, достаточно стабильным, — сказал он, передавая реакцию Кремля на новое назначение Слуцкого. — Работа трудная, момент очень ответственный, поэтому желаем успехов».

18 мая на заседании ЛДПР большинством голосов Слуцкий был избран новым главой фракции в Госдуме.

6 апреля председатель и бывший глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Прощание с политиком состоялось 8 апреля в Колонном зале Дома Союзов Москве. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично отпел Жириновского в храме Христа Спасителя.

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Константин Лысяков
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