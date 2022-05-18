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В правительстве рассказали о легализации криптовалют в России

Глава Минпромторга Мантуров рассказал о будущей легализации криптовалют в России

Фото: Jievani Weerasinghe / Unsplash

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о будущей легализации криптовалют в России. Его слова приводит ТАСС.

«Я считаю, что да. <...> Вопрос - когда это произойдет, как это произойдет, и как будет регулироваться - сейчас и ЦБ, и правительство этим активно занимаются, но все склонны к пониманию того, что это тенденция времени, и рано или поздно, в том или ином формате это будет осуществляться», — отметил Мантуров.

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Ранее вопрос полной или частичной легализации криптовалют становился предметом спора правительства, Центробанка и Госдумы. В 2018 году был разработан законопроект, предполагавший легализацию криптовалют в статусе цифрового финансового актива, однако он так и не был принят Госдумой.

В начале 2022 года ЦБ выступил против легализации криптовалют в стране, предложив запретить их майнинг, оборот и использование в качестве платежного средства.

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Платон Щукин
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