Российские космонавты по традиции высадили магнолии в Сочи

Российские космонавты высадили магнолии в Сочи, продолжая начатую Гагариным традицию

Российские космонавты-испытатели высадили магнолии в Сочи, продолжая начатую Юрием Гагариным традицию. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации издания, первое цветущее растение на Аллее космонавтов посадил 15 мая 1961 года сам Гагарин, а в дальнейшем все прибывающие в Сочи космонавты пополняли аллею магнолиями. Отмечается, что чаще всего испытатели приезжают в город на отдых или постполетную реабилитацию.

Известно, что в этот раз деревья с белыми цветами сорта грандифлора посадили герой России Антон Шкаплеров и рекордсмен по длительности одного полета по программе МКС среди россиян Петр Дубров. По словам гендиректора Парка отдыха «Ривьера — Сочи» Евгении Беляковой, магнолия является символом мира и цветущего лета.

Ранее на Дальнем Востоке запустили детские железнодорожные туры к космодрому. Дальневосточная железная дорога (ДВЖД) совместно с туроператорами региона запустила детские туры к космодрому и по городам края. Так, в мае и в летние месяцы школьники региона смогут принять участие в проекте «Вагон знаний» — в рамках железнодорожных путешествий детям предоставили возможность побывать с образовательными экскурсиями на космодроме, в научных комплексах, технопарках и прочих значимых местах Приморья.

