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Байден поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Фото: Joshua Roberts / CNP / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден поддержал заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО и назвал это событие историческим. Об этом сообщает ТАСС.

Он также заверил, что Вашингтон «будет работать» с союзниками по Североатлантическому альянсу, чтобы добиться всеобщего согласия в вопросе одобрения заявок Стокгольма и Хельсинки. По словам Байдена, США намерены сохранять мощное военное присутствие в Балтийском море.

Ранее стало известно, что Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Швеции и Финляндии в альянс. По информации агентства DPA, 18 мая в Североатлантическом альянсе планировали обсудить заявки Стокгольма и Хельсинки на вступление, поданные ранее. Однако переговоры не начались из-за позиции Анкары по этому вопросу.

18 мая поступила информация, что Турция назвала условия, на которых она даст согласие на членство Финляндии и Швеции в НАТО. Среди условий озвучили признание Рабочей партии Курдистана (РПК) террористической организацией шведской и финской сторонами, блокировки счетов террористов, создание механизмов по сотрудничеству с Анкарой в борьбе с терроризмом.

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Николай Чигасов
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