Захарова упрекнула Киев в вовлечении несовершеннолетних в деятельность националистов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула Киев в использовании несовершеннолетних в деятельности националистических организаций. Об этом она заявила на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«По мере изгнания с территории Донбасса националистических формирований Украины открываются новые факты, подтверждающие вовлечение детей в деятельность этих человеконенавистнических структур», — рассказала Захарова.

По ее словам, праворадикальные организации систематически занимаются распространением экстремизма среди несовершеннолетних. «Все это делается в целях укоренения в украинском обществе воинствующего национализма», — подчеркнула она.

Захарова призвала международные организации по линии ООН, ОБСЕ и специального представителя генсекретаря ООН по вопросам о детях и вооруженных конфликтах обратить особенное внимание на действия Киева.

Ранее официальный представитель МИД России обвинила украинские власти в обмене необходимого населению продовольствия на западное оружие. Она подчеркнула, что Киев вывозит из страны зерно, несмотря на предупреждения коллективного Запада о грозящем Украине голоде.