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Захарова обвинила Киев в поставках продовольствия Западу в обмен на оружие

Захарова заявила, что Киев меняет необходимое людям продовольствие на западное оружие
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Представитель МИД России Мария Захарова обвинила киевскую власть в том, что,на фоне предупреждений об угрозе голода, она меняет необходимое людям продовольствие на западное оружие. Об этом она заявила во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сотни зерновозов пересекают границу в европейском направлении. Киевский режим наладил ежедневный массовый вывоз сельхозпродукции в Европу автомобильным и железнодорожным транспортом, а также через порт Измаил, баржами по Дунаю, в обмен на поставляемое оружие», — заявила представитель МИД.

На фоне заявлений коллективного Запада о надвигающемся голоде на Украине, Киев избавляется от необходимого населению и военнослужащим продовольствия, отметила Захарова. «За это с ними расплачиваются деньгами и оружием, чтобы они сами себя продолжили убивать. Нет, это не неонацизм, потому что тогда этого придумать не могли, это что-то страшнее», — сказала она.

Ранее специалисты Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) предрекли высокий уровень нищеты среди граждан Украины: 90 процентов людей могут оказать за чертой бедности.

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Алевтина Запольская
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