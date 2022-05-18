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Во Франции заявили об отсутствии желания воевать с Россией

Представитель МИД Франции Лежандр заявила, что Париж, ЕС и НАТО не хотят войны с Россией

Фото: Reuters

Ни НАТО, ни Евросоюз, ни Франция не находятся в состоянии войны с Россией. Об этом в эфире телеканала BFMTV заявила официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр, передает РИА Новости.

«И мы все не хотим войны с Россией», — подчеркнула она. По словам представителя французского МИД, эскалация происходит со стороны России.

Ранее МИД России передал послу Франции в Москве Пьеру Леви протест в связи с выдворением российских сотрудников посольства в Париже и в качестве ответной меры объявил персонами нон грата 34 французских дипломата. Они должны покинуть страну в двухнедельный срок.

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Ксения Назарова
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