Стало известно об удалении приложений российского телеканала из Google Play

В НТВ сообщили об удалении приложений телеканала из Google Play

В НТВ сообщили об удалении приложений телеканала из Google Play. Об этом стало известно из официального Telegram-канала российской компании, который уточняет, что речь идет в том числе о приложениях «НТВ» и «Сегодня» для устройств с операционной системой Android.

«Интересно, что это случилось буквально на следующий день после запуска одного из российских сторов (и массированной атаки на него). Похоже, в Google завелся внутренний саботажник, который терпеливо дождался появления альтернативного сервиса и только после этого жахнул по НТВ», — отмечается в сообщении телеканала.

Кроме того, в НТВ отметили, что из Google Play также была удалена их учетная запись разработчика. «Что ж, будем развивать своим премиальным контентом патриотические сермяжные нацсторы», — констатировали в компании.

Тем временем гендиректор VK Владимир Кириенко раскрыл подробности запуска RuStore — российского аналога магазина приложений Google Play для устройств на базе операционной системы Android. По его словам, VK и Минцифры запустят бета-версию магазина приложений 25 мая.