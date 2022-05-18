В ООН заявили о непричастности к вывозу военных из «Азовстали»

В ООН заявили, что не участвовали в вывозе украинских военных с завода «Азовсталь»

ООН не причастна к вывозу украинских военных с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявил официальный представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

«Как я понимаю, это [вывоз украинских военных] явилось результатом договоренности между двумя сторонами. Мы не участвовали в этом», — заявил он.

ООН, подчеркнул Дюжаррик, считает, что обращение с военнослужащими и другими задержанными противоположной стороной должно соответствовать установленному международному праву.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что при участии ООН и Международного комитета Красного Креста с завода «Азовсталь» были эвакуированы мирные жители. С 5 по 7 мая удалось спасти 51 человека: 18 мужчин, 22 женщины, 11 детей.

17 мая Минобороны РФ показало кадры сдачи в плен украинских военнослужащих, находившихся на территории окруженного завода. Сообщалось, что оружие сложили 265 военнослужащих, в том числе 51 тяжелораненый. Позже основатель батальона «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский сообщил, что с наступлением темноты число сдавшихся в плен выросло до 600 человек.