Tesla перестали считать экологичной компанией

Tesla исключили из ESG-индекса S&P

Составители фондовых индексов S&P перестали считать американского производителя электромобилей Tesla экологичной компанией и исключили его из соответствующего индекса, пишет Bloomberg.

Речь идет об индексе S&P ESG Index, в котором отражается динамика котировок акций компаний, отвечающих требованиям стандартов ESG (экологическая, социальная и управленческая ответственность).

Составители индекса отмечают, что основные показатели Tesla за последний год не ухудшились, однако ее конкуренты значительно продвинулись в соблюдении требований ESG.

Кроме того, авторы отметили снижение показателей Tesla в таких областях, как условия труда, проведение расследований после травм и смертей на производстве, кодекс делового поведения и низкоуглеродная стратегия. Последние два пункта в Tesla отсутствуют.