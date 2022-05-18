Россиянам назвали недостатки высокой пенсии

Экономист Кузнецов назвал два подхода в сравнении пенсионного обеспечения в странах мира

Врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов в беседе с агентством «Прайм» назвал россиянам недостатки высокой пенсии.

По его словам, при сравнении пенсионного обеспечения различных стран мира можно использовать два подхода. Один из них — сравнение по абсолютным значениям.

Экономист отметил, что для этого необходимо взять среднюю пенсию по стране в национальной валюте и умножить на текущий курс рубля. «Такой метод — абсолютно некорректный, ведь стоимость жизни в разных странах разная — вспомните тот же пресловутый "индекс бигмака", наглядно демонстрирующий разницу в ценах котлеты с булочкой в разных странах мира», — полагает он.

Таким образом, в пятерке стран-лидеров по размеру пенсии будут Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Норвегия, Швейцария и Финляндия.

При этом второй подход предусматривает сравнение пенсий по относительным значениям. «Представим себе человека, который еще вчера работал, а сегодня он — уже пенсионер, не имеющий иных доходов. Еще вчера он жил на зарплату, а с сегодняшнего дня только на одну свою пенсию. Насколько снизится уровень дохода, следовательно, и уровень жизни такого человека?», — задался он вопросом.

Эксперт подчеркнул, что при таком рассчете в пятерке лидеров стран, в которых пенсия максимально приближена к зарплате окажутся Греция, Кувейт, Япония и Объединенные Арабские Эмираты, Канада, Израиль. При этом Рсосия окажется на 22 месте рядом со Швецией, Австралией и Венгрией.

9 мая правительство России представило президенту инициативу и предложения по дополнительной индексации пенсий и социальных пособий. Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что такие меры позволят снизить темпы снижения показателей реальных доходов населения.