Кремль высказался об обвинениях в адрес солдат России в преступлениях на Украине

Пресс-секретарь Песков назвал недопустимыми обвинения в преступлениях солдат РФ на Украине

Обвинения в адрес российских солдат в преступлениях в ходе спецоперации на Украине недопустимы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его высказывание приводит в среду, 18 мая, ТАСС.

По мнению пресс-секретаря президента России, по теме якобы преступлений на Украине выходит много фейков. Песков подчеркнул, что апеллировать такими терминами невозможно.

Многие случаи о якобы преступлениях российской армии, представленные украинской стороной, являются вопиющими инсценировками, пояснил представитель Кремля. Российские эксперты уже развенчали большинство из них, добавил пресс-секретарь главы государства.

Накануне Песков призвал провести беспристрастное расследование ситуации в украинском городе Буча.

Пресс-секретарь президента назвал ситуацию в этом украинском городе инсценировкой, которая была подхвачена СМИ и распространена разными политиками.

3 апреля украинские власти и ряд зарубежных СМИ опубликовали информацию, согласно которой российские военные якобы убивали мирных жителей в городе Буча под Киевом. На опубликованных изданиями кадрах были видны тела людей, которые лежали на улицах города после ухода из него российских войск.

Минобороны России назвало обвинения Украины в массовых убийствах провокацией. В ведомстве подчеркнули, что свидетельства о совершенных преступлениях в Буче появились только на четвертый день после прибытия в город СБУ и представителей украинского телевидения.