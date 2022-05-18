Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль высказался об обвинениях в адрес солдат России в преступлениях на Украине

Пресс-секретарь Песков назвал недопустимыми обвинения в преступлениях солдат РФ на Украине

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Обвинения в адрес российских солдат в преступлениях в ходе спецоперации на Украине недопустимы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его высказывание приводит в среду, 18 мая, ТАСС.

По мнению пресс-секретаря президента России, по теме якобы преступлений на Украине выходит много фейков. Песков подчеркнул, что апеллировать такими терминами невозможно.

Многие случаи о якобы преступлениях российской армии, представленные украинской стороной, являются вопиющими инсценировками, пояснил представитель Кремля. Российские эксперты уже развенчали большинство из них, добавил пресс-секретарь главы государства.

Материалы по теме:
Около 300 раненых бойцов ВСУ вышли с завода «Азовсталь» и сдались в плен. На автобусах их отправили в больницы ДНР
Около 300 раненых бойцов ВСУ вышли с завода «Азовсталь» и сдались в плен.На автобусах их отправили в больницы ДНР
17 мая 2022
Сотни украинских военных с «Азовстали» сдались в плен. Украина хочет обменять их, а в России предлагают судить
Сотни украинских военных с «Азовстали» сдались в плен.Украина хочет обменять их, а в России предлагают судить
17 мая 2022

Накануне Песков призвал провести беспристрастное расследование ситуации в украинском городе Буча.

Пресс-секретарь президента назвал ситуацию в этом украинском городе инсценировкой, которая была подхвачена СМИ и распространена разными политиками.

3 апреля украинские власти и ряд зарубежных СМИ опубликовали информацию, согласно которой российские военные якобы убивали мирных жителей в городе Буча под Киевом. На опубликованных изданиями кадрах были видны тела людей, которые лежали на улицах города после ухода из него российских войск.

Минобороны России назвало обвинения Украины в массовых убийствах провокацией. В ведомстве подчеркнули, что свидетельства о совершенных преступлениях в Буче появились только на четвертый день после прибытия в город СБУ и представителей украинского телевидения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал информацию о суде над российским военным на Украине
«Победа» запустит рейсы по новому международному направлению
Россия вышлет французских дипломатов в качестве ответной меры
Повредившего опоры ЛЭП в Кузбассе сторонника украинских националистов арестовали
Российский губернатор сообщил об обстреле села со стороны Украины
Собчак высмеяла Боню на Каннском фестивале из-за реакции фотографов на ее выход
Минобороны сообщило об уничтожении на Украине батареи гаубиц из США
Кадыров заявил о способности чеченцев в одиночку завершить СВО на Украине
Москвичей предупредили о ночных заморозках
Названы способы защитить сад и огород от птиц
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.