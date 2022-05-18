Картину Пикассо продали за 67,5 миллионов долларов на аукционе

Картину Пабло Пикассо «Лежащая обнаженная» продали за 67,5 миллионов долларов на аукционе

Картину Пабло Пикассо «Лежащая обнаженная», изображающую любовницу художника Марию-Терезу Вальтер продали за 67,5 миллионов долларов на аукционе Sotheby's. Об этом сообщает ТАСС.

Полотно оказалось наиболее ценным лотом среди всех проданных за день торгов. Эстимейт произведения Пикассо составил 58,5 миллионов долларов.

Картина была написана художником в 1932 году, когда Пикассо и Мария-Тереза Вальтер жили вместе в замке Буажелу. Там были созданы главные скульптурные и живописные шедевры периода сюрреализма Пикассо.

Ранее аукционные дома Sotheby's и Christie's подтвердили, что откажутся от проведения «русской недели» в Лондоне. По информации ТАСС, аукционы русского искусства отменили из-за кризиса на Украине.