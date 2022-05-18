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В России собрались проверить отели из-за повышения цен на майские праздники

ФАС проверит отели Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана из-за роста цен

Фото: Viktor Chernov / Globallookpress.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) собралась проверить российские отели из-за повышения цен на размещение в период майских праздников. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сообщается, что объекты размещения Московской области, Санкт-Петербурга и Татарстана получили письма от территориального управления ФАС с просьбой объяснить причины роста стоимости услуг с 15 апреля по 15 мая.

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По данным источников газеты, регулятор намерен выявить нарушения антимонопольного законодательства. При этом эксперты туриндустрии отмечают нецелесообразность данных мер.

«Вряд ли эта проверка даст какие-то результаты. У отелей давно динамическое ценообразование, а в сезон и выходные всегда высокий спрос», — пояснил вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников.

Ранее в мае вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил ФАС вести мониторинг цен на проживание в российских отелях, а также оперативно реагировать на обращения граждан. Также он обратился к Минтрансу с просьбой способствовать своевременному обеспечению популярных направлений дополнительным транспортном в пиковые периоды, чтобы обеспечить доступность билетов.

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Мария Гейн
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