Республиканская партия США раскололась из-за помощи Украине

Мнение среди республиканцев США о пакете помощи Украине разделилось

Законопроект о помощи Украине на 40 миллиардов долларов вызвал шквал критики со стороны республиканцев, тем самым расколов американскую партию на два лагеря. Об этом пишет Politico.

Как отмечает издание, тезисы республиканцев, которые выступают против законопроекта, сводятся к тому, что деньги налогоплательщиков должны направляться на решение внутренних проблем и помощь нуждающимся американцам, а не на конфликт Украины и России.

В свою очередь, защитники проекта говорят о необходимости поддержки Киева для того, чтобы «ослабить позиции российского лидера Владимира Путина». «Соединенным Штатам необходимо продолжать поддерживать Украину не только для победы над Путиным, но и для того, чтобы показать Китаю, что США не будут сидеть сложа руки перед лицом угрозы либеральному порядку», — сказано в публикации.

По словам сенатора-республиканца Роджера Уикера, необходимо защищать союзников и выступать против «таких военных преступников, как Владимир Путин». Сенатор-республиканец Роб Портман добавил, что победа Москвы противоречит интересам национальной безопасности США.

Ранее член палаты американских представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что выделение Конгрессом США миллиардов долларов Украине на гуманитарную и военную помощь можно сравнить со «схемой по отмыванию денег». Она подчеркнула, что выступала против помощи Киеву, так как в США нашлись средства на защиту украинской границы, «но не на охрану нашей границы».

Рекордный пакет помощи Украине объемом в 40 миллиардов долларов прошел голосование в Сенате США. Документ окончательно рассмотрят в среду, 18 мая.