Минэкономразвития назвало сроки снижения рубля

В Минэкономразвития спрогнозировали, что устойчивое укрепление рубля закончится в июне

В Минэкономразвития назвали срок окончания периода устойчивого укрепления рубля, пишут «Ведомости» со ссылкой на помесячный прогноз курса национальной валюты. Согласно ожиданиям ведомства, уже в июне начнется тренд на снижение рубля к доллару и евро, который сохранится «на всем прогнозном горизонте».

По базовому сценарию, средний курс доллара в мае будет равняться 67,6 рубля, евро — 70,9 рубля. В июне иностранные валюты укрепятся: доллар — до 70,5 рубля, евро – до 74,3 рубля. По итогам второго квартала средние курсы этих валют ожидаются на уровне 72,4 и 76,4 рубля соответственно, в третьем квартале — 74 и 78,6 рубля, в четвертом – 76 и 81,8 рубля.

Минэк ожидает, что в декабре стоимость американской валюты составит 76,4 рубля, европейский — 82,5 рубля. Таким образом, к концу 2022 года по сравнению с маем рубль потеряет к доллару 13 процентов, к евро – 16 процентов.

После начала военной операции в Украине российский ЦБ предпринял ряд ограничительных мер для стабилизации рубля, однако уже в апреле начал понемногу их смягчать. В частности, с 11 апреля Банк России https://lenta.ru/news/2022/04/08/comission/ комиссию в размере 12 процентов на покупку валюты на бирже, а с 16 мая повысил порог на зарубежные переводы для россиян и нерезидентов из дружественных стран со своих счетов с 10 тысяч долларов до 50 долларов в месяц.