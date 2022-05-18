Кадыров заявил о способности чеченцев в одиночку завершить СВО на Украине

Глава Чечни Кадыров заявил, что чеченские бойцы могут завершить СВО на Украине без ВС РФ

Бойцы чеченских подразделений способны завершить специальную военную операцию (СВО) России на Украине без участия вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров во время своего выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание». Трансляция велась на странице общества во «ВКонтакте».

По словам Кадырова, тысячи добровольцев из Чечни и других регионов смогли бы навести на Украине «порядок».

«Добровольцев у нас десятки тысяч. Даже если российская армия не будет вмешиваться, для чеченских подразделений не будет проблемы навести там порядок», — объявил глава республики.

Также Кадыров отметил, что участники СВО на Украине уничтожают противника «с радостью и улыбкой», и назвал солдат ВСУ «нечистью». Глава Чечни заявил, что рад возможности принять участие в спецоперации.

О начале специальной операции на Украине и в Донбассе 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, ее целями являются «денацификация и демилитаризация» Украины. Путин заявлял, что в СВО принимают участие исключительно контрактники.