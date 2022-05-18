После смертельной давки Трэвис Скотт пожертвовал миллион долларов темнокожим студентам

31-летний американский рэпер Трэвис Скотт пожертвовал один миллион рублей ста темнокожим студентам, чтобы те сумели закончить образование и не столкнулись с финансовыми трудностями в процессе обучения. Об этом сообщает TMZ.

Исполнитель пожертвовал такую сумму на стипендии в размере 10 тысяч долларов для темнокожих студентов, которые в этом году завершают свое обучение. Такое решение было принято, чтобы обучающиеся не столкнулись с финансовыми трудностями и получили дипломы об образовании.

Сумма в размере миллиона долларов была распределена между студентами 38 учебных учреждений, включая Алабамский университет, Центральный государственный университет, Государственный университет Джексона и многие другие.

Пожертвование стало частью благотворительной акции HEAL, созданной артистом после смертельной давки на его концерте в ноябре прошлого года. Всего на проект Трэвис Скотт выделил пять миллионов долларов.

Ранее стало известно, что хип-хоп-артист впервые выступит на сцене после трагедии на своем концерте.

Давка произошла 5 ноября 2020 года на фестивале Astroworld в городе Хьюстон во время выступления рэпера Трэвиса Скотта. Она длилась полчаса, за это время пострадали более 300 человек. Изначально сообщалось что восемь фанатов рэпера погибли от полученных травм. Им было от 14 до 27 лет. 11 сентября стало известно, что в одной из больниц Хьюстона скончалась 22-летняя Бхарти Шахани. Через четыре дня умер девятилетний Эрза Блаунт.

