Арбитражный управляющий Борис Шаповаленко осужден по статье за поджог автомобиля

Арбитражный управляющий Борис Шаповаленко осужден по уголовной статье за поджог автомобиля

Аффилированный с петербургским «Сити Инвест Банком» арбитражный управляющий Борис Шаповаленко осужден по уголовной статье за поджог автомобиля. В распоряжении «Ленты.ру» оказался приговор по уголовному делу 01-40/2022 в отношении Бориса Шаповаленко и его подельника Алексея Герасименко. Как следует из приговора, в ноябре 2020 года они «уничтожили автомобиль марки Infinity QX70 путем поджога, разработав для этого преступный план», то есть, закупив предварительно средства поджога и заклеив на месте парковки автомобиля камеры видеонаблюдения». Машина принадлежала Игорю Лесину, сказано в приговоре, и Перовский суд Москвы приговорил Шаповаленко и Герасименко к двум и полутора годам соответственно.

Игорь Лесин — это арбитражный управляющий ООО «НПК Далекс», бывшего завода полупроводниковых приборов имени 50-летия СССР, расположенного во Владимирской области и работавшего по гособоронзаказу. С 2017 года ООО «Далекс» проходит процедуру банкротства и, как сообщали СМИ, над ним пытались получить контроль структуры петербургского «Сити Инвест Банка», действия которого Игорь Лесин называл «рейдерским захватом».

Борис Шаповаленко был конкурсным управляющим ООО «АвтоМетанСервис», на балансе которого находятся все производственные корпуса и офисные здания бывшей производственной площадки «Далекса» в Александрове, а ныне ООО «Крип Техно», которые производитель полупроводников вынужден арендовать. Это ООО «АвтоМетанСервис» создано «Интрастбанком», банком-партнером «Сити Инвест Банка» по финансовым операциям. Впоследствии «Интрастбанк» лишился лицензии ЦБ за сомнительные операции, в «Сити Инвест Банке» прошли обыски с участием СКР и ФСБ, но банк продолжил работу. С 2017 года «АвтоМетанСервис», ныне дружественный «Сити Инвест Банку», судится с «Крип Техно» за арендные платежи, которые завод якобы задолжал этому ООО.

В приговоре Перовского райсуда аффилированность Бориса Шаповаленко с «Сити Инвест Банком», равно как и участие банка в поджоге не доказаны. Однако ранее аффилированность банка и осужденного установил Арбитражный суд Новгородской области, который указывал на роль Бориса Шаповаленко в банкротстве другого крупного актива — АО «Дека» в Новгородской области (квас «Никола»). По данным суда, Борис Шаповаленко был арбитражным управляющим «Дека» с 2019 по 2020 год, причем также действовал в интересах «Сити Инвест Банка». В итоге производство АО «Дека» полностью остановилось, но заведенное тогда уголовное дело пока ничем для Шаповаленко и «Сити Инвест Банка» не закончилось.

