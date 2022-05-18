Кадыров сравнил Шольца с шизофреником

Глава Чечни Кадыров заявил, что канцлер ФРГ Шольц ведет себя как шизофреник

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ведет себя как шизофреник, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он заявил 18 мая на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», трансляция которого ведется на странице организации во «ВКонтакте».

«Он ведет себя не как руководитель государства. Ему не интересны мировые правила», — заявил чеченский лидер.

17 мая сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц провели переговоры, в ходе которых заявили о необходимости вывода российских войск с территории республики для дипломатического решения конфликта.