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На заводе на юго-востоке Москвы произошла стрельба

Один человек пострадал в результате стрельбы на заводе железобетонных изделий в Москве

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На юго-востоке Москвы произошла стрельба, один человек пострадал. Об этом сообщает «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По сведениям издания, ЧП произошло на заводе железобетонных изделий, расположенном на Южнопортовой улице. В результате один человек получил огнестрельное ранение из травматического оружия.

Сейчас на место приехали полицейские и врачи скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Сарапуле 33-летнего местного жителя задержали за стрельбу в фойе больницы после конфликта с медсестрой. Мужчина пришел в приемный покой, где поругался с медсестрой, которая сказала ему обратиться к участковому терапевту. После этого россиянин достал пистолет и стал направлять его в сторону медперсонала. Выходя из больницы, он выстрелил, по предварительным данным, светошумовым зарядом.

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Елизавета Новикова
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