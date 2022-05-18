В Приморье двоих мужчин отправили в СИЗО за стрельбу в кафе

В Приморье двоих мужчин отправили в СИЗО после гибели человека во время стрельбы в кафе

В Приморье 35-летнего и 18-летнего подозреваемых отправили в СИЗО на два месяца по делу о стрельбе в кафе села Рощино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

Еще один фигурант подал ходатайство о продлении срока задержания и отложении судебного заседания. Ему изберут меру пресечения 19 мая.

По данным ведомства, в ночь на 15 мая в местном кафе между жителями региона произошел конфликт, который закончился стрельбой. Участники использовали огнестрельное и травматическое оружие, совершив из него прицельные и хаотичные выстрелы. В результате 23-летний местный житель погиб, 25-летний молодой человек и 17-летний подросток были ранены.

Ранее сообщалось, что в Сарапуле 33-летнего местного жителя задержали за стрельбу в фойе больницы после конфликта с медсестрой. Мужчина пришел в приемный покой, где поругался с медсестрой, которая сказала ему обратиться к участковому терапевту. После этого россиянин достал пистолет и стал направлять его в сторону медперсонала. Выходя из больницы, он выстрелил, по предварительным данным, светошумовым зарядом.