В Совбезе выразили уверенность в выполнении задач спецоперации России

Замсекретаря Совбеза РФ Нургалиев заявил, что Россия полностью выполнит задачи СВО

Россия обязательно выполнит задачи специальной военной операции (СВО) в Донбассе. Такую уверенность выразил заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, его слова передает ТАСС.

«Несмотря на все существующие трудности, специальная военная операция будет доведена до конца, а ее задачи, в том числе по демилитаризации и денацификации Украины, защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) — полностью выполнены», — сказал он на встрече в Москве с главами дипломатических миссий иностранных государств.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что антироссийская компания, развернутая США, доказывает, что против России идет необъявленная война, предлогом для которой стала Украина.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.