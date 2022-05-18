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В Совбезе выразили уверенность в выполнении задач спецоперации России

Замсекретаря Совбеза РФ Нургалиев заявил, что Россия полностью выполнит задачи СВО

Фото: РИА Новости

Россия обязательно выполнит задачи специальной военной операции (СВО) в Донбассе. Такую уверенность выразил заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, его слова передает ТАСС.

«Несмотря на все существующие трудности, специальная военная операция будет доведена до конца, а ее задачи, в том числе по демилитаризации и денацификации Украины, защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) — полностью выполнены», — сказал он на встрече в Москве с главами дипломатических миссий иностранных государств.

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Никита Абрамов
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