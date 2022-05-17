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В Совбезе назвали Украину предлогом для ведения войны против России

Патрушев назвал Украину предлогом для ведения против России необъявленной войны

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Антироссийская компания, развернутая США, доказывает, что против России идет необъявленная война, предлогом для которой стала Украина. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, чьи слова передает ТАСС.

«Развернутая американцами и их сателлитами глобальная антироссийская кампания убедительно доказывает, что Украина стала предлогом для ведения против России необъявленной войны», — сказал он во время заседания научного совета при Совбезе.

Ранее Патрушев заявил, что специальная операция России на Украине является вынужденной превентивной мерой. По его словам, уровень угрозы безопасности страны достиг угрозы ее существованию.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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