Двое российских детей отравились в школе нейролептиками и попали в больницу

В Петербурге двое пятиклассников попали в больницу после отравления нейролептиками

В школе поселка Левашово в Санкт-Петербурге двое пятиклассников отравились нейролептиками. Об этом сообщил источник 78.ru в правоохранительных органах.

По данным собеседника издания, два российских ребенка съели около 20-30 таблеток — лекарства им передала одноклассница. С тяжелым отравлением учеников пятого класса доставили в Детскую городскую больницу №5.

Мать школьницы, которая передала одноклассникам таблетки, привлечена к административной ответственности. Отравившиеся нейролептиками дети не состоят на учете, добавил источник издания.

Ранее дети отравились таблетками для санобработки в школе Саратовской области. Средство четвероклассникам дал учитель, перепутав его с витаминами. Все шестеро детей оказались в больнице Красноармейска, двое попали в реанимацию.