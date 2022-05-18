Модель показала трусы на борту самолета и вызвала возмущение в сети

Daily Star: пользователи сети раскритиковали модель, показавшую трусы на борту самолета

Американская модель поделилась видео, на котором размахивает нижним бельем на борту самолета, и вызвала возмущение в сети. На ее пост в социальных сетях обратило внимание издание Daily Star.

27-летняя модель, прославившаяся на платформе Only Fans под псевдонимом Ввс Даймонд (Vvs Diamond), показала на видео, как откинула назад спинку кресла в самолете и начала крутить в воздухе красные трусы стринги.

Видео стало вирусным и набрало более 150 тысяч просмотров. Многие пользователи были шокированы поведением девушки, другие предположили, что она «проветривает» нижнее белье, которое надела на время перелета. «Кажется, у людей больше нет самоуважения», «Какая мерзость», «Она пытается их высушить?», «Надень трусы обратно», «Не может быть, это шутка», «Отвратительно», — возмущались они в комментариях.

Ранее в мае австралийская блогерша обвинила авиакомпанию Jetstar в слатшейминге из-за одной просьбы бортпроводника. 25-летняя Амелия Марни (Amelia Marni) рассказала, что во время перелета сотрудник перевозчика попросил ее прикрыть слишком откровенный топ и добавил, что подобная одежда неприемлема для авиакомпании.