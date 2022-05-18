Захарова заявила, что руководство Украины запрещает войскам отступать и сдаваться в плен

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Украину в нежелании прекращать боевые действия. Об этом она заявила на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«По утверждениям украинских военнопленных, военное руководство Украины запрещает войскам отступать, запрещает сдаваться в плен. Их основная задача — максимальное разрушение гражданской инфраструктуры, чтобы оставить после себя непригодные для жизни руины и остановить восстановление мирной жизни», — сказала Захарова.

По ее словам, «националисты, давно взявшие на вооружение тактику террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России организация — прим. «Ленты.ру»)», используют детские сады, школы и больницы в качестве складов для боеприпасов и собственных опорных пунктов.

«Людей выгоняют из квартир, чтобы разместить там огневые позиции, загоняют в подвалы зданий, где размещаются боевики и склады с оружием. На днях украинские националисты начали завозить боеприпасы и развернули средства ПВО — вы не поверите, но это факт — на Одесской киностудии», — продолжила Захарова.

Представитель МИД заявила, что западные страны продолжают массированные поставки оружия Киеву, что Москва расценивает как «прямую поддержку неонацистов в стремлении максимально затянуть боевые действия».