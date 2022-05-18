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Блогерша раскритиковала Zara за чересчур откровенный дизайн платья

Израильтянка Това Ли раскритиковала Zara за платье, которое не прикрывало ее нижнее белье

Фото: Zara

Блогерша раскритиковала испанский массмаркетовый бренд Zara за чересчур откровенный дизайн платья, которое она обнаружила в его ассортименте. На соответствующую публикацию в соцсетях обратили внимание в издании The Sun.

В посте израильтянка Това Ли поделилась неудачным опытом посещения магазина упомянутой торговой сети. На фотографии женщина в примерочной демонстрирует короткое синее платье, которое не прикрывает ее нижнее белье и напоминает блузку. Для сравнения она добавила снимок манекенщицы в том же самом изделии, размещенный на сайте марки. На изображении видно, что длина платья приходится на середину бедра модели. «Еще один "успешный" визит в Zara», — подписала публикацию блогерша.

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Ли также отметила, что профессиональные кадры в каталогах брендов могут заставить покупателей чувствовать себя неуверенно. «У меня нет идеального тела, соответствующего какому-то навязанному стандарту. Оно настоящее и мое. Нет ничего сексуальнее, чем быть настоящим», — заявила она в комментарии.

В феврале редакторы портала Who What Wear перечислили одежду и аксессуары, от которых они рекомендуют отказаться во время шопинга в магазинах Zara. Составленный список возглавили любые штаны, представленные в ассортименте марки. Эксперты сошлись во мнении, что размер и крой брюк часто не совпадают с реальными параметрами фигуры, поэтому в большинстве случаев имеют неудачную посадку. Помимо этого, стилисты отметили, что не всегда довольны качеством и пошивом платьев, которые смотрятся «неряшливо» во время носки.

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Дарья Шляпужникова
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