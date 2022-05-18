Блогерша раскритиковала Zara за чересчур откровенный дизайн платья

Израильтянка Това Ли раскритиковала Zara за платье, которое не прикрывало ее нижнее белье

Блогерша раскритиковала испанский массмаркетовый бренд Zara за чересчур откровенный дизайн платья, которое она обнаружила в его ассортименте. На соответствующую публикацию в соцсетях обратили внимание в издании The Sun.

В посте израильтянка Това Ли поделилась неудачным опытом посещения магазина упомянутой торговой сети. На фотографии женщина в примерочной демонстрирует короткое синее платье, которое не прикрывает ее нижнее белье и напоминает блузку. Для сравнения она добавила снимок манекенщицы в том же самом изделии, размещенный на сайте марки. На изображении видно, что длина платья приходится на середину бедра модели. «Еще один "успешный" визит в Zara», — подписала публикацию блогерша.

Ли также отметила, что профессиональные кадры в каталогах брендов могут заставить покупателей чувствовать себя неуверенно. «У меня нет идеального тела, соответствующего какому-то навязанному стандарту. Оно настоящее и мое. Нет ничего сексуальнее, чем быть настоящим», — заявила она в комментарии.

В феврале редакторы портала Who What Wear перечислили одежду и аксессуары, от которых они рекомендуют отказаться во время шопинга в магазинах Zara. Составленный список возглавили любые штаны, представленные в ассортименте марки. Эксперты сошлись во мнении, что размер и крой брюк часто не совпадают с реальными параметрами фигуры, поэтому в большинстве случаев имеют неудачную посадку. Помимо этого, стилисты отметили, что не всегда довольны качеством и пошивом платьев, которые смотрятся «неряшливо» во время носки.