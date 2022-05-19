Ветеран «Альфы» назвал срок выхода всех украинских военных с «Азовстали»

Ветеран «Альфы» Попов допустил выход украинских сил с «Азовстали» до конца мая

Военные, находящиеся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, покидают ее постепенно из-за приказа властей Украины, считает подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал возможный срок выхода оставшихся на территории комбината солдат.

Все украинские военные, которые находятся в последнем пункте сопротивления в Мариуполе, рано или поздно покинут его, считает Андрей Попов.

Все 100 процентов выйдут, однозначно. Все хотят жить Андрей Попов член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа»

По мнению ветерана «Альфы», если бы Киев не разрешил выход украинских сил с территории предприятия, процесс бы все равно начался. По его словам, выход войск с комбината может завершиться до конца мая.

«Первая причина — это внешние обстоятельства в лице наших вооруженных сил, которые создали определенные условия, чтобы в кратчайшие сроки, до конца мая, пришлось сдаваться. Есть объективные причины — много раненых, антисанитария, нехватка даже технической воды — все это вынуждает сдаваться. Эти условия заставили руководство в Киеве дать добро на то, чтобы сдавались», — объяснил он.

Так они пытаются контролировать процесс сдачи в плен и придать этому позитивную информационную окраску, что все идет под руководством [президента Украины Владимира] Зеленского и других руководителей. Поэтому дано указание сдаваться, но маленькими группами, чтобы растягивать это максимально. Он хотел бы, чтобы сдавались по пять человек. Он стремится избежать информационного повода о массовой сдаче Андрей Попов член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа»

Ранее стало известно, что заместитель командира украинского полка «Азов» Святослав Паламар с позывным Калина вышел с территории металлургического предприятия к российским войскам. Об этом сообщил корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

19 мая Министерство обороны России сообщило, что 771 боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдался в плен. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале ведомства, видно, как группы безоружных мужчин выстраиваются перед оборудованными российскими военными и силами Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) пунктами досмотра.

16 мая российское военное ведомство сообщило о достигнутой договоренности с представителями ВСУ. Был открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие были доставлены в больницу в Новоазовске на территории ДНР.

Информацию позже подтвердил Владимир Зеленский. Он добавил, что работа по спасению военных с «Азовстали» и их возвращению на подконтрольную Киеву территорию продолжается. «Украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип», — сказал политик.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя обмен пленными в ходе специальной военной операции России на Украине, заявил, что «нацистские преступники не должны подлежать обмену».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, считают ли в Москве сдавшихся украинских военных с «Азовстали» пленными или преступниками.

