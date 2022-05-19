Губернатор Белгородской области показал кадры обстрелянного поселка

Губернатор Белгородской области Гладков опубликовал фото из обстрелянного поселка Солохи

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков описал повреждения, полученные в результате обстрела села Солохи со стороны Украины. Фото с места он опубликовал в своем Telegram-канале в четверг, 19 мая.

По его словам, за последние дни граничащий с Украиной населенный пункт обстреливали несколько раз. «Вчера снаряды повредили 19 домовладений, из которых 14 повторно», — сообщил Гладков и показал соответствующие кадры.

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Он заявил, что в общей сложности восстановительные работы нужно будет провести в 59 домах. Основные работы приостановлены на два-три дня до стабилизации ситуации. В настоящее время специалисты восстанавливают поврежденную линию электропередач.

В результате последнего обстрела села Солохи 18 мая пострадал один человек. Раненому оказали необходимую медицинскую помощь. Губернатор Белгородской области сообщал, что жизни молодого человека ничего не угрожает.