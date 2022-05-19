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Экономист раскрыл методы США по сдерживанию цен на бензин

Экономист Смирнов заявил, что США могут сдержать цены на бензин увеличением поставок нефти

Фото: Jeff Mcintosh / Keystone Press Agency / Global Look Press

Профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов раскрыл методы властей США по сдерживанию цен на бензин в беседе с агентством «Прайм».

Смирнов заявил, что причиной повышения розничных цен на бензин в США стали не только санкции против России и отказ от импорта российской нефти. Этому поспособствовали, в том числе и повышенные инфляционные ожидания, и частичная девальвация доллара.

Американская сторона попыталась восстановить баланс на рынке, увеличив поставки нефти из других стран. Однако по мере уменьшения запасов сырья в мире сделать это становится все сложнее. Еще один способ подразумевает извлечение дополнительных запасов нефти из стратегических резервов. Но это не дает должного эффекта, так как запасы бензина в США за последний месяц продолжили снижаться, указал экономист.

Предлагалось также и заново открыть нефтепровод Keystone для поставок нефти из Канады. В 2021 году он был закрыт из-за давления экологов. Но запасы нефтеносных канадских песков практически исчерпаны. По мнению экономиста, в качестве временных мер можно было бы ввести субсидии для производителей топлива. Однако госрегулирование цен в США в отношении бензина ни к чему хорошему не приведет, уверен экономист. Это лишь окажет дополнительное влияние на нефтегазовые компании, а также может обусловить хронический дефицит на рынке, добавил он.

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Марина Совина
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