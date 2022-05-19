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Блогерша показала небритые подмышки на фото в бикини и восхитила поклонников

Daily Star: блогерша Эмили Биспо показала пляжные фото без ретуши и восхитила поклонников

Кадр: @imnotbunny / TikTok

Блогерша Эмили Биспо показала небритые подмышки и округлый живот на пляжных фото и восхитила поклонников. Ее TikTok-ролик привлек внимание журналистов Daily Star.

На упомянутом видео активистка бодипозитива позирует в бикини с алыми плавками и клетчатым лифом. Инфлюэнсер продемонстрировала свое тело в расслабленном состоянии и без ретуши. На размещенных кадрах видны складки на животе юзерши и растительность на теле.

По словам модели, многие люди боятся летнего сезона из-за того, что их тела выглядят недостаточно стройными и подтянутыми. «Любая фигура подходит для бикини. Считайте, что это знак для покупки нового купальника», — высказалась Биспо в ролике.

Публикация стала вирусной и набрала более 20 тысяч просмотров. Подписчики поблагодарили девушку за смелость и принялись оставлять комплименты в комментариях. «Ты настоящая богиня — лучшего описания не придумать», «Красота кроется во всем, что делает человека счастливым», «Спасибо тебе! Ты помогаешь мне обрести уверенность», — писали поклонники.

Ранее в мае стало известно, что публикация фото в бикини без ретуши стали главным модным трендом у блогеров. Поклонницы бодипозитива отмечают, что многие инфлюэнсеры злоупотребляют фотошопом и фильтрами в социальных сетях. По этой причине модель Бри Ленеган запустила рубрику «Настоящая я», в которой показывает обратную сторону «идеальных» кадров, а блогерша Ариелла Нисса регулярно демонстрирует поклонникам свои формы в открытых купальниках.

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Карина Черных
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