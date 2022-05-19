Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Психолог перечислила пять главных признаков брачного афериста

Психолог Адрианова назвала редкую профессию и таинственность признаками брачного афериста

Фото: The Paris Photographer / Unsplash

Психолог Ольга Адрианова поделилась советами, как распознать брачного афериста. В беседе с «Пятым каналом» она перечислила пять главных признаков охотника за деньгами.

По словам специалиста, первое, на что стоит обратить внимание, — редкая профессия потенциального избранника и ореол романтики, который ее окружает. Часто мошенник говорит потенциальной жертве, что он капитан дальнего плавания, крупный бизнесмен, пилот зарубежных авиалиний, важный государственный служащий или работник нефтяной установки. Нередко он дополняет свой рассказ информацией о повышенном уровне секретности работы, что дает ему право не рассказывать никаких подробностей о себе.

Еще один признак альфонса, который назвала Адрианова, — его таинственность. Мошенник очень не любит фотографироваться и под разными предлогами не будет знакомить свою избранницу с родными, друзьями, близкими и коллегами. Среди отговорок могут быть такие: «я плохо получаюсь на снимках», «я сирота», «не общаюсь с родными из-за ссоры», «вся семья эмигрировала и живет далеко», «не хочу общаться со старыми друзьями из-за депрессии».

Материалы по теме:
«Одиночество для них — это зло» В России выросло число обращений к психологам: почему россияне все чаще жалуются на одиночество
«Одиночество для них — это зло»В России выросло число обращений к психологам: почему россияне все чаще жалуются на одиночество
6 апреля 2021
«Год горя и одиночества» Пустота и попытки пережить смутные времена: лучшие фотографии мира, снятые на iPhone
«Год горя и одиночества»Пустота и попытки пережить смутные времена: лучшие фотографии мира, снятые на iPhone
25 июля 2021

Также психолог сказала, что брачные аферисты, как правило, под любыми предлогами хотят побыстрее оказаться в доме своей жертвы, чтобы оценить ее финансовое положение по домашней обстановке, а при отказе будут пытаться манипулировать, чтобы добиться своей цели.

И последний признак альфонса — это проверка на щедрость. Адрианова объяснила, что аферисту нужно узнать, насколько легко выбранная им цель готова расстаться с деньгами, потому он может заказать ей подарок с доставкой на дом, оплатить который придется самой женщине, потому что у него «не прошел платеж», или попросить денег в долг, потому что ему срочно понадобилась большая сумма денег, которой у него сейчас нет в свободном доступе.

Ранее частный детектив рассказал, как распознать аферистов в Tinder. Он уточнил, что чаще всего истории развиваются по одному и тому же сценарию. Женщины знакомятся с мужчинами в соцсетях, затем избранники присылают им красивые фразы, роскошные снимки. Однако, как отмечает специалист, все эти фото зачастую сделаны в фотошопе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Россия ответила на призыв ООН открыть доступ к портам Украины
Цыпкин назвал русского человека представителем другого мира
Российский стилист перечислил вернувшиеся в моду тренды 1990-х годов
Российский генерал объяснил невозможность «жесткой зачистки» границы от ВСУ
Wikimedia Foundation обязали открыть филиал в России
Россиянам предложат новые бюджетные перелеты по стране
Командир спецотряда «Ахмат» рассказал о войске Иисуса и битве против сатанистов
Психолог перечислила пять главных признаков брачного афериста
В Финляндии высказались о размещении баз и ядерного оружия НАТО в стране
В Москве появятся полицейские на гидроциклах
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.