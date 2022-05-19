Психолог перечислила пять главных признаков брачного афериста

Психолог Адрианова назвала редкую профессию и таинственность признаками брачного афериста

Психолог Ольга Адрианова поделилась советами, как распознать брачного афериста. В беседе с «Пятым каналом» она перечислила пять главных признаков охотника за деньгами.

По словам специалиста, первое, на что стоит обратить внимание, — редкая профессия потенциального избранника и ореол романтики, который ее окружает. Часто мошенник говорит потенциальной жертве, что он капитан дальнего плавания, крупный бизнесмен, пилот зарубежных авиалиний, важный государственный служащий или работник нефтяной установки. Нередко он дополняет свой рассказ информацией о повышенном уровне секретности работы, что дает ему право не рассказывать никаких подробностей о себе.

Еще один признак альфонса, который назвала Адрианова, — его таинственность. Мошенник очень не любит фотографироваться и под разными предлогами не будет знакомить свою избранницу с родными, друзьями, близкими и коллегами. Среди отговорок могут быть такие: «я плохо получаюсь на снимках», «я сирота», «не общаюсь с родными из-за ссоры», «вся семья эмигрировала и живет далеко», «не хочу общаться со старыми друзьями из-за депрессии».

Также психолог сказала, что брачные аферисты, как правило, под любыми предлогами хотят побыстрее оказаться в доме своей жертвы, чтобы оценить ее финансовое положение по домашней обстановке, а при отказе будут пытаться манипулировать, чтобы добиться своей цели.

И последний признак альфонса — это проверка на щедрость. Адрианова объяснила, что аферисту нужно узнать, насколько легко выбранная им цель готова расстаться с деньгами, потому он может заказать ей подарок с доставкой на дом, оплатить который придется самой женщине, потому что у него «не прошел платеж», или попросить денег в долг, потому что ему срочно понадобилась большая сумма денег, которой у него сейчас нет в свободном доступе.

Ранее частный детектив рассказал, как распознать аферистов в Tinder. Он уточнил, что чаще всего истории развиваются по одному и тому же сценарию. Женщины знакомятся с мужчинами в соцсетях, затем избранники присылают им красивые фразы, роскошные снимки. Однако, как отмечает специалист, все эти фото зачастую сделаны в фотошопе.