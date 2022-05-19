Французы посчитали позором выступление Зеленского на Каннском кинофестивале

Пользователи Twitter сочли неуместным появление Зеленского на открытии Каннского фестиваля

Французские пользователи Twitter раскритиковали выступление президента Украины Владимира Зеленского на открытии 75-го Каннского кинофестиваля.

По их мнению, появление украинского лидера на кинофестивале было неуместным.

«При всем моем уважении к украинскому народу, но я думаю, что сейчас не время и не место для подобных выступлений», — заявил пользователь @Robin37390. «Разве на Украине не идет война, чтобы этот комик везде выступал?», — поинтересовался юзер @Jujusese13. «При всем уважении, будущее не зависит от кино, оно очень зависит от людей, которые действительно хотят жить в мире», — прокомментировал выступление Зеленского пользователь @Lucasrun2. «Это позор! Вы не понимаете, что происходит...», — заявила @CharlotteD_04.

Некоторые пользователи иронично предложили вручить президенту Украины пальмовую ветвь. Кроме того, французы выразили мнение, что организаторы фестиваля совершили ошибку, смешав кино и политику.

Юбилейный 75-й международный Каннский кинофестиваль стартовал в Каннах 17 мая. Во время церемонии открытия Зеленский в онлайн-формате обратился к членам жюри и гостям. В своей речи президент Украины вспомнил про фильм «Великий диктатор» Чарли Чаплина. По мнению Зеленского, миру необходим новый Чаплин, который «докажет и сейчас, что кинематограф не является немым».

Ранее стало известно, что актер Том Круз получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Награда была вручена перед началом показа фильма Top Gun: Maverick.