США приготовились ударить по российским нефтяным доходам

NYT сообщила об изучении США способов лишения России доходов от продажи нефти

Власти США готовятся нанести еще один удар по доходам России от продажи нефти и лишить страну статуса ключевого игрока в мировой энергетике, пишет New York Times со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

План предполагает, в частности, введение ограничений на цену покупки нефти, сопровождаемое применением так называемых вторичных санкций, которые должны будут коснуться иностранных покупателей, игнорирующих решения Вашингтона. Им могут запретить вести бизнес с западными компаниями.

Вопреки ряду ограничений, введенных в отношении России и российских компаний, экспорт нефти из страны в апреле вырос, а рост цен обеспечил значительное увеличение доходов. Сейчас американские чиновники рассматривают меры, которые можно предпринять в краткосрочной перспективе, чтобы сократить объемы поступлений на фоне военной операции России на Украине.

По словам Эдварда Фишмана, который курировал санкционную политику Госдепартамента в отношении России с 2014 года, Вашингтону важно убедиться, чтобы такие страны, как Индия и Китай, не сводили на нет усилия Запада, просто наращивая закупки.

При этом Китай, по данным Bloomberg, уже планирует воспользоваться скидками на российскую нефть и провести закупки для пополнения стратегических запасов. Выгодную цену Китай может получить за счет того, что многие покупатели не хотят приобретать нефть у России после начала военной операции на Украине. Обсуждения еще ведутся, никакой гарантии, что договоренности будут достигнуты, нет.