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США приготовились ударить по российским нефтяным доходам

NYT сообщила об изучении США способов лишения России доходов от продажи нефти

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Власти США готовятся нанести еще один удар по доходам России от продажи нефти и лишить страну статуса ключевого игрока в мировой энергетике, пишет New York Times со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

План предполагает, в частности, введение ограничений на цену покупки нефти, сопровождаемое применением так называемых вторичных санкций, которые должны будут коснуться иностранных покупателей, игнорирующих решения Вашингтона. Им могут запретить вести бизнес с западными компаниями.

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Вопреки ряду ограничений, введенных в отношении России и российских компаний, экспорт нефти из страны в апреле вырос, а рост цен обеспечил значительное увеличение доходов. Сейчас американские чиновники рассматривают меры, которые можно предпринять в краткосрочной перспективе, чтобы сократить объемы поступлений на фоне военной операции России на Украине.
По словам Эдварда Фишмана, который курировал санкционную политику Госдепартамента в отношении России с 2014 года, Вашингтону важно убедиться, чтобы такие страны, как Индия и Китай, не сводили на нет усилия Запада, просто наращивая закупки.

При этом Китай, по данным Bloomberg, уже планирует воспользоваться скидками на российскую нефть и провести закупки для пополнения стратегических запасов. Выгодную цену Китай может получить за счет того, что многие покупатели не хотят приобретать нефть у России после начала военной операции на Украине. Обсуждения еще ведутся, никакой гарантии, что договоренности будут достигнуты, нет.

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Платон Щукин
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