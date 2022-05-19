Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Популярная блогерша раскрыла секрет шопинга в секонд-хендах

Блогерша Фей Делонти покупает подержанные ночнушки, чтобы максимально сэкономить на одежде

Фото: cottonbro / Pexels

Популярная блогерша раскрыла секрет шопинга в секонд-хендах, помогающий ей максимально сэкономить на покупке новой одежды. Об этом она рассказала в TikTok-ролике, на который обратило внимание издание The Sun.

Пользовательница сети Фей Делонти объяснила, что регулярно отправляется в магазины подержанных вещей, чтобы найти новые предметы гардероба по демократичной цене. По словам юзерши, ей часто удается обнаружить удачные вещи в отделе с одеждой для сна, которую, как правило, большинство покупателей обходят стороной.

Материалы по теме:
«Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись» Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок
«Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись»Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок
30 декабря 2020
«Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись» Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок
«Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись»Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок
30 декабря 2020

«Обязательно заглядывайте на витрины с ночнушками», — уточнила женщина. Героиня материала заявила, что благодаря данному лайфхаку она часто приобретает шелковые платья-комбинации, а также различные кофты и майки, которые можно носить под жакетами или блейзерами.

Зрители поблагодарили блогершу за совет в комментариях под размещенным видео. «Полностью согласна! Один раз я купила там чудесное платье», «Никогда бы не могла подумать», «Хорошо, что ты подсказала мне этот способ», «Век живи — век учись», «Благодарю тебя!» — высказывались подписчики.

В марте еще одна популярная блогерша раскрыла способ приобрести дорогостоящие предметы гардероба за бесценок. Эбигейл Мастерс регулярно делится постами, в которых рассказывает о лайфхаках, благодаря которым ей удается максимально сэкономить на покупке одежды. По ее словам, она приобретает одежду, обувь и аксессуары только в секонд-хендах, тем самым сохраняя приличную сумму денег.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
«Макдоналдс» нашел покупателя на свой бизнес в России
Восьмилетний мальчик покончил с собой в день рождения матери
Официант разбогател благодаря услышанным много лет назад числам
Украина арестовала активы России и Белоруссии на миллиард долларов
Названа трендовая обувь на лето 2022 года
Турция предложила НАТО сменить основную задачу альянса
На поддержку грузоперевозок в России выделят миллиарды рублей
Диетолог рассказала о неожиданном неприятном последствии отказа от ужина
Джордж Буш заявил об обязанности Михаила Саакашвили воевать против русских
Российские судьи пропустят чемпионат мира по футболу в Катаре
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.