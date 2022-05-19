Блогерша Фей Делонти покупает подержанные ночнушки, чтобы максимально сэкономить на одежде

Популярная блогерша раскрыла секрет шопинга в секонд-хендах, помогающий ей максимально сэкономить на покупке новой одежды. Об этом она рассказала в TikTok-ролике, на который обратило внимание издание The Sun.

Пользовательница сети Фей Делонти объяснила, что регулярно отправляется в магазины подержанных вещей, чтобы найти новые предметы гардероба по демократичной цене. По словам юзерши, ей часто удается обнаружить удачные вещи в отделе с одеждой для сна, которую, как правило, большинство покупателей обходят стороной.

«Обязательно заглядывайте на витрины с ночнушками», — уточнила женщина. Героиня материала заявила, что благодаря данному лайфхаку она часто приобретает шелковые платья-комбинации, а также различные кофты и майки, которые можно носить под жакетами или блейзерами.

Зрители поблагодарили блогершу за совет в комментариях под размещенным видео. «Полностью согласна! Один раз я купила там чудесное платье», «Никогда бы не могла подумать», «Хорошо, что ты подсказала мне этот способ», «Век живи — век учись», «Благодарю тебя!» — высказывались подписчики.

В марте еще одна популярная блогерша раскрыла способ приобрести дорогостоящие предметы гардероба за бесценок. Эбигейл Мастерс регулярно делится постами, в которых рассказывает о лайфхаках, благодаря которым ей удается максимально сэкономить на покупке одежды. По ее словам, она приобретает одежду, обувь и аксессуары только в секонд-хендах, тем самым сохраняя приличную сумму денег.