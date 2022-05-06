Девушка раскрыла способ сэкономить миллион рублей на люксовой одежде

Исо Невилл назвала покупку подержанных вещей способом сэкономить на люксовой одежде

Жительница Великобритании раскрыла способ сэкономить как минимум миллион рублей на люксовой одежде. Соответствующий материал публикует британская версия издания Metro.

По словам 24-летней Исо Невилл раньше она была «шопоголиком» и почти каждую неделю приобретала новые вещи из масс-маркета. Девушка приняла решение отказаться от покупки новой одежде ради экономии, в результате чего ей удалось сэкономить 20 тысяч фунтов (1,6 миллионов рублей). Отмечается, что свой гардероб англичанка обновляет исключительно с помощью подержанных вещей.

Невилл подчеркивает, что отправляясь в секонд-хенды с тем же бюджетом на одежду, она получает более качественные дизайнерские вещи. Так, например, она приобрела винтажное пальто Maison Margiela всего за 25 фунтов стерлингов (две тысячи рублей) на блошином рынке, в то время как его первоначальная цена составляла 2500 фунтов стерлингов (202 тысячи рублей). «Я за лучшее качество — я бы не смогла позволить себе новое такое пальто. Если вы потратите немного времени на поиски, то найдете хорошие и не изношенные вещи», — объясняет девушка.

Кроме того, англичанка заявила, что покупает только ту одежду, которую будет носить снова и снова. «Даже если я куплю что-то в секонд-хенде, я не куплю ничего, что надену только один раз. И когда я перестану это носить, я перепродам вещь снова через интернет», — подчеркнула она. Отмечается, что для покупки и продажи старых вещей люксовых брендов девушка использует онлайн-платформы Depop, Vinted и Ebay.

Ранее в марте популярная блогерша раскрыла способ приобрести дорогостоящие предметы гардероба за бесценок. 22-летняя юзерша Эбигейл Мастерс (Abigale Masters) регулярно делится видео, в которых рассказывает о лайфхаках, благодаря которым ей удается максимально сэкономить на покупке одежды. По ее словам, она приобретает одежду, обувь и аксессуары только в секонд-хендах, тем самым сохраняя приличную сумму денег.