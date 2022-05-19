Во время ремонта мужчина нашел под половицами монету за почти миллион рублей

Daily Mirror: в Кенте хозяин паба нашел под половицами монету, стоящую 12,5 тысяч фунтов

Дэвид Гортон, хозяин паба Old Cottage в британском городе Маргит, графство Кент, нашел под половицами 364-летнюю монету, стоящую почти миллион рублей. Об этом сообщает Daily Mirror.

В 2009 году Гортон купил заброшенный бар, построенный в 1650-х годах, и с тех пор реставрирует его. Во время ремонта он поднял деревянные балки и заметил в грязи монету, которую поначалу принял за старый пенни. Экспертиза показала, что это серебряный шиллинг, датируемый 1658 годом. На аукционах за подобные монеты дают до 12,5 тысячи фунтов стерлингов (960 тысяч рублей).

Мужчина считает, что шиллинг мог обронить один из посетителей паба три с половиной века назад. Во время ремонтных работ ему также удалось обнаружить камин и несколько пушечных ядер, датируемых XVII веком.

Ранее сообщалось, что фермер из Сектора Газа, Палестина, обнаружил на своей земле редкую каменную скульптуру древней богини возрастом более четырех тысяч лет. Статуя датируется 2500 годом до нашей эры.