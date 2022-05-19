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В США выпустили комикс про Владимира Зеленского

В США выпустили комикс о жизни украинского президента Владимира Зеленского

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

В США выпустили 22-страничный комикс о жизни украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Reuters.

Издание «Политическая власть: Владимир Зеленский» рассказывает о том, как лидер Украины пришел к власти в 2019 году. Иллюстрации к комиксу нарисовал Пабло Мартинена, а саму историю написал Майкл Фризелл.

«Кто он? Что им движет? Почему он является подходящим лидером для Украины в данный момент? Это то, что меня интересовало, когда я начинал исследование», — сказал Фризелл.

Издатель комикса Даррен Дэвис признался, что этот проект кажется ему важным, так как у него самого есть украинские корни: «Оба моих дедушки и бабушки эмигрировали из Украины. Я хотел использовать этот комикс не только для того, чтобы рассказать историю, но и для того, чтобы пожертвовать на общее дело».

Уточняется, что часть выручки от продажи комикса будет направлена в Международный Красный Крест.

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Марина Погосян
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