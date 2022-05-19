В США рассказали о невозможности конфликта с Россией для Турции

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NI: Турция не может позволить себе конфликт с Россией из-за газа и строительства АЭС

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Турция не может себе позволить развязать конфликт с Россией из-за тесных экономических связей между двумя странами. Об этом в своей статье для журнала The National Interest пишет обозреватель Харун Карчик.

Эксперт напомнил, что Россия обеспечивает 45 процентов поставок газа в Турцию, 17 процентов — нефти, и 70 процентов — пшеницы. Он также отметил тот факт, что «Росатом» работает над строительством первой турецкой АЭС «Аккую», которая должна открыться в 2023 году.

Помимо этого, Карчик рассказал, что Анкара не может потерять своего ключевого партнера в условиях, когда турецкая лира обесценилась на 47 процентов меньше чем за год, а инфляция достигла рекордных показателей. В заключение обозреватель предсказал, что Турция сохранит нейтральную позицию в отношениях России и Украины, и будет проводить прагматический внешнеполитический курс.

Ранее в Германии признали провал санкций Запада против России. В материале газеты Süddeutsche Zeitung подчеркивается, что Китай, Индия, Бразилия и Турция отказались присоединяться к западным ограничительным мерам, либо сделали это частично. Из-за этого антироссийские санкции не нанесли ожидаемого ущерба, считают в издании.

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Марина Совина
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