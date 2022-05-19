В Германии назвали виновных в провале санкций Запада против России

Süddeutsche Zeitung обвинила Китай, Турцию и Индию в провале антироссийских санкций Запада

Санкции Запада против России не нанесли должного ущерба, поскольку к ним не присоединился ряд стран. Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

По мнению авторов материала, в провале антироссийских санкций виновны Китай, Индия, Бразилия и Турция. Уточняется, что данные страны либо отказались присоединяться к ограничительным мерам, либо сделали это частично.

Кроме того, отмечается, что экономика России остается стабильной, финансовый кризис в стране не произошел. Кроме того, авторы материала обратили внимание, что российский ВВП не упал так сильно, как ожидалось, а рубль быстро оправился после падения. По их мнению, этому в том числе способствовали меры Центробанка России по противодействию санкциям и решение об оплате газа в рублях.

В Европе не все поддерживают санкционную политику

Единства в вопросе санкционной политики в отношении России нет и в Европе. Так, власти Венгрии поддержали предыдущие пять пакетов санкций Евросоюза против России, однако категорически выступают против нового, шестого пакета из-за включенного в него эмбарго на поставки российской нефти.

Как заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, если Евросоюз желает поддержки действующих запретов против России со стороны Венгрии, то поставки российской нефти должны быть исключены из нового проекта санкций. Он пояснил, что подобные меры разрушат венгерскую экономику и приведут к росту цен на топливо на 50-60 процентов, а также на все продукты.

Обеспокоенность новыми санкциями Евросоюза против России также выразили в Сербии. Президент страны Александр Вучич подчеркнул, что не знает, какие именно меры будут введены. Он предположил, что за шестым пакетом санкций последует седьмой и восьмой.

В то же время верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС назвал недопустимой нейтральную позицию Западных Балкан в отношении России.

Это несовместимо с созданием общего будущего с ЕС. Нужно понимать, что сохранять нейтральность в отношении конфликта на Украине невозможно Жозеп Боррель верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Позиция России

В свою очередь, в Кремле назвали успешным преодоление Россией западных санкций. Президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в России постепенно замедляется и приближается к целевым показателям Центробанка. При этом глава государства предупредил, что граждане стран Евросоюза и беднейших стран столкнутся со сложнейшими последствиями из-за санкций, введенных Западом в отношении России.

Аналогичное мнение ранее высказывал директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев. По его словам, попытки оказать давление на Москву и Пекин обречены на провал, а санкции против России ударят и по тем странам, что их вводят. В этой связи Зиновьев напомнил китайское изречение: «поднявший камень уронит его себе на ноги».

Кроме того, американское издание The American Conservative предрекло «расплату для всех» из-за введенных против России санкций. Оно отметило, что дефицит удобрений и отказ администрации СЩА наращивать добычу нефти вызовет проблемы у фермеров. Авторы статьи подчеркнули, что нехватка зерна в мире меркнет по сравнению с недостаточностью удобрений, которые «не только решают, каким будет урожай, но и определяют мировые цены на продовольствие».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.