В ЕС назвали недопустимой нейтральную позицию Западных Балкан в отношении России

Жозеп Боррель назвал недопустимой нейтральную позицию Западных Балкан в отношении России

Европейский союз (ЕС) считает, что для стран Западных Балкан недопустимо сохранять нейтральную позицию в отношении России. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС. Его слова приводит ТАСС.

«Это несовместимо с созданием общего будущего с ЕС. Нужно понимать, что сохранять нейтральность в отношении конфликта на Украине невозможно», — заявил политик.

Глава евродипломатии напомнил, что все страны, претендующие на вступление в ЕС, должны синхронизировать свою внешнюю политику с внешнеполитическими решениями Брюсселя.

При этом политик заверил, что в большей или меньшей степени к антироссийским мерам Евросоюза присоединяются все страны региона, кроме Сербии.

Ранее Боррель заявил, что ЕС ждет от Сербии, что она как кандидат в содружество присоединится к санкциям против России. Он подчеркнул, что поддержка крепких связей с российскими властями «больше не совместима со строительством общего будущего с Европейским союзом».