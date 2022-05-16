ЕС призвал Сербию присоединиться к санкциям против России

Жозеп Боррель: Евросоюз ждет, что Сербия присоединится к санкциям против России

Европейский союз (ЕС) ждет от Сербии, что она как кандидат в ЕС присоединится к санкциям против России, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы приветствуем смелый выбор тех государств, которые в полной мере присоединяются к нашей внешней политике и санкциям <...> Мы ждем от кандидатов, от наших партнеров полного присоединения к нашей внешней политике», — отметил он.

Боррель добавил, что поддержка крепких связей с российскими властями «больше не совместима со строительством общего будущего с Европейским союзом».

Ранее президент Сербии Александр Вучич в Брюсселе заявил, что опасается новых санкций Евросоюза против России. Он подчеркнул, что не знает, какие именно меры будут введены, но предположил, что за шестым пакетом санкций последует седьмой и восьмой. Глава государства допустил прекращение поставок нефти и газа из России в Сербию.

Также Вучич прокомментировал введение санкций против России. По его словам, в этом вопросе Сербия руководствуется своими интересами.