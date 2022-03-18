В МИД ответили китайским изречением на давление США на Москву и Пекин

Глава департамента МИД Зиновьев заявил, что давление на Россию и Китай обречено на провал

Давление Соединенных Штатов на Китай наглядно демонстрирует гегемонистские амбиции Вашингтона и является грубым шантажом. Так на угрозы американских чиновников ответил директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев в интервью «Ленте.ру».

По словам дипломата, попытки оказать давление на Москву и Пекин с помощью подобных «негодных методов» обречены на провал, а санкции против России ударят и по тем странам, что их вводят. В этой связи Зиновьев напомнил китайское изречение: «поднявший камень уронит его себе на ноги».

«И нынешние шаги США в конечном итоге не приведут к укреплению американоцентричной модели экономической глобализации, а подтолкнут процесс ее распада», — предупредил глава департамента МИД.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки пообещала, что США создадут для Китая значительные последствия за нарушение санкций против России из-за ситуации на Украине. Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, в свою очередь, добавил, что последствия коснутся не только отношений с США, но и с другими странами по всему миру.