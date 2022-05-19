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В России объяснили сложность легализации криптовалют

Депутат Бахарев объяснил сложность легализации криптовалюты проблемой их регулирования

Фото: Bermix Studio / Unsplash

Сложности с легализацией криптовалют в России связаны с вопросом их регулирования. Для этого необходимо найти компромисс между подходами Центробанка (ЦБ) и правительства России, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по финансовому рынку Константин Бахарев.

Пора решать вопрос

Судьба криптовалют в России должна решиться в ближайшее время, этот процесс уже начался, заявил депутат.

То, что такое обсуждение будет проведено в ближайшее время, то есть в течение весенней сессии, у меня нет никаких сомнений, потому что мы больше не можем это откладывать

Константин Бахаревдепутат Госдумы

«На сегодня у правительства и Центробанка несколько разные подходы к правовому регулированию рынка криптовалют. В связи с этим в Государственной Думе была создана рабочая группа. Ее задача — вместе с правительством, вместе с коллегами из Центробанка, вместе с экспертным сообществом и представителями бизнеса выйти на те законопроектные решения в части правового регулирования рынка криптовалют, которые, с одной стороны, будут учитывать нашу российскую специфику, а с другой стороны — уже сложившуюся мировую практику, которая достаточно разнородна. Если вы посмотрите, как регулируются криптовалюты в разных странах, вы увидите там самые разные подходы, начиная от полного запрета и заканчивая полной легализацией», — сказал он.

Конкретных решений по вопросу регулирования криптовалюты пока не сформулировано, идут консультации и обсуждение, отметил Бахарев.

Наша задача — найти те решения, которые будут отвечать нашим интересам, главное — это защита инвесторов, которые будут вкладывать средства в криптовалюты, и при этом сделать этот рынок регулируемым со стороны государства

Константин Бахаревдепутат Госдумы

Разные подходы

18 мая глава Минпромторга Денис Манутров заявил, что легализация криптовалюты в России — это вопрос времени.

«Сейчас и ЦБ, и правительство этим активно занимаются. Но все склонны к пониманию того, что это тенденция времени, и рано или поздно, в том или ином формате это будет осуществляться. Но, еще раз, — это должно быть легально, корректно, в соответствии с теми правилами, которые будут сформулированы», — заявил он во время выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты».

Сейчас в России действует запрет на оплату товаров и услуг с помощью электронных денег. В 2022 году Министерство финансов и Центробанк не сошлись во мнениях о будущем криптовалют в стране.

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В январе российский регулятор подготовил доклад, в котором выступил за полный запрет в стране майнинга и сделок с криптовалютами. В ЦБ объяснили это значительными рисками для финансового рынка и сравнили криптовалюту с пирамидами.

По данным агентства Bloomberg, председатель Банка России Эльвира Набиуллина поддержала запрет на криптовалюту по просьбе Федеральной службы безопасности (ФСБ). Так спецслужбы решили помешать увеличению платежей в пользу российской несистемной оппозиции.

В свою очередь, министерство финансов разработало свою концепцию регулирования виртуальной валюты. Ведомство предложило проводить все криптооперации через российские банки, идентифицировать участников сделки, а также разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

Позже правительство утвердило идею Минфина, поручив при этом разработать и внести совместный с Центробанком законопроект. Президент России Владимир Путин попросил Минфин и ЦБ прийти к «какому-то единому мнению».

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Мария Сметанина
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