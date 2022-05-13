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Рынок криптовалют сократился на триллион долларов

WSJ: рынок криптовалют сократился более чем на $1 трлн с ноября 2021 года

Фото: Pierre Borthiry / Unsplash

С ноября 2021 года мировой рынок криптовалют сократился более чем на один триллион долларов, подсчитал The Wall Street Journal. Поводом стало бегство инвесторов от рискованных активов и обрушение курсов основных валют, в том числе биткоина.

С прошлого ноября стейблкоин (криптовалюта, курс которой «привязан» к фиатным деньгам — прим. «Ленты.ру») упал на 29 процентов. Издание отмечает, что потери рынка усугубляет то, что раньше он принадлежал исключительно частным инвесторам, а теперь там доминируют институциональные, например хедж-фонды.

Bitcoin от TradingView

Ранее в мае курс самой популярной криптовалюты — биткоина — рухнул ниже 30 тысяч долларов за монету. Массовая распродажа привела к тому, что только за 24 часа крипторынок потерял свыше 200 миллиардов долларов. Резкое падение криптокомплекса, вызванное крахом стабильной монеты TerraUSD, сильно ударило по основным токенам. Биткойн упал на 10 процентов до самого низкого уровня с декабря 2020 года, а Ethereum потерял 16 процентов.

Как объяснял кандидат экономических наук, финансовый экономист Михаил Беляев, падение цены биткоина не конъюнктурное, оно обусловлено тем, что за этой криптовалютой не стоит никакой базы, на которой строится ее курс. «Дело в том, что за биткоином не стоит ровным счетом ничего, только психология потребителя, надежда толпы, что он будет дорожать всю оставшуюся жизнь, — это абсолютно надутая величина. Люди, видя, что повышается его курс, пытались что-то намайнить или купить друг у друга, но, поскольку у биткоина нет никакой опоры, кроме этой психологии, рано или поздно это должно было кончиться, собственно, и кончилось», — говорил он.

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Платон Щукин
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