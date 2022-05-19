Женщина с 2500 личностями выиграла новое дело против насиловавшего ее отца

Британке с 2500 личностями Хейнс присудили $840 тыс. за причиненный отцом ущерб

Жительница Австралии родом из Великобритании Джени Хейнс, в теле которой уживаются 2500 личностей, выиграла в суде дело против отца Ричарда Хейнса, обвиняемого в насилии. Как сообщает Daily Mail, ей присудили 840 тысяч долларов за причиненный вред.

Когда Хейнс было четыре года, она подверглась насилию со стороны отца, мужчина продолжал издеваться над ребенком, пока ей не исполнилось 11 лет. В результате у нее случилось диссоциативное расстройство личности, при котором в теле одного человека уживаются несколько личностей с разными воспоминаниями и моделями поведения.

Первой личностью стала четырехлетняя Симфони — она появлялась, когда отец насиловал девочку. Впоследствии Симфони создала себе другие личности, каждая из которых отвечала за отдельные болезненные воспоминания.

В 2009 году пострадавшая сообщила о своем отце в полицию. В 2017-м его экстрадировали из Великобритании в Австралию, а через два года он в 74-летнем возрасте был приговорен к 45 годам заключения.

Хейнс, которой сейчас 52 года, также попросила взыскать с отца компенсацию за причиненный ей вред. Судья постановил, что отец нанес дочери непоправимый ущерб, и, несмотря на терапию и поддержку, нет никаких признаков, что женщине удастся хоть немного поправиться. По его словам, ее жизнь была разрушена из-за жестоких издевательств со стороны отца. Судья обязал осужденного выплатить пострадавшей общий ущерб в размере 500 тысяч долларов, ущерб при отягчающих обстоятельствах — 100 тысяч долларов и проценты — 240 тысяч долларов. Кроме того, мужчина должен оплатить все судебные издержки.